Homem de 27 anos detido em Vila Real por tentativa de assalto com punhal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real, através da Esquadra Policial, durante a madrugada do dia 15 de fevereiro, procedeu à detenção de um homem de 27 anos por tentativa de roubo de viatura com recurso a um punhal.

Após informação de que um indivíduo estaria a ameaçar várias pessoas na Rua de Santa Sofia, em plena via pública, os polícias deslocaram-se rapidamente ao local e comunicaram com as testemunhas que indicaram que o suspeito estaria em fuga apeada.

De imediato os polícias encetaram as diligências no sentido de interceptar o suspeito, o que se veio a concretizar em ato seguido e numa artéria adjacente, tendo o mesmo sido visualizado em passo de corrida e na posse do referido punhal ensanguentado, que foi apreendido. Interpelado pela PSP, admitiu no local a tentativa de roubo pelo que foi conduzido às instalações policiais para identificação.

O suspeito foi detido e presente a autoridade judiciária, tendo sido restituído à liberdade e submetido a tratamento do foro psiquiátrico e no âmbito da dependência de álcool em instituição adequada.