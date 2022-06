Homem de 65 anos detido em Montalegre por crime de dano contra a natureza

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) de Vila Real, no dia 27 de maio, deteve um homem de 65 anos por crime de dano contra a natureza, no concelho de Montalegre.

Na sequência de uma investigação pelo crime de dano contra a natureza, que decorria há cerca de um ano, foi possível apurar-se que o suspeito recorria a meios de caça proibidos para caçar animais de espécie protegida. Na sequência da investigação os elementos do NICCOA realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão do seguinte material:

Uma caçadeira; 22 cartuchos; seis laços em cabo de aço; dois rolos de cabo de aço; uma armadilha em ferro com sistema de alavanca; uma lanterna.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre.