Homem detido em Valpaços com 200 doses de haxixe

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Carrazedo de Montenegro, ontem, dia 7 de agosto, deteve um homem de 34 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Valpaços.

No âmbito de uma ação de uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram o condutor de um veículo que demonstrou um comportamento suspeito. No decorrer das diligências foi possível verificar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, o que motivou a sua detenção em flagrante. No seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca em viatura, que permitiu apreender 200 doses de haxixe.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Valpaços para aplicação das medidas de coação.