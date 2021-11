Homem detido em Valpaços por caça ilegal com meios proibidos

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no dia 5 de novembro, deteve um homem de 57 anos pelo crime de caça ilegal com meios proibidos, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção e deteção de situações ilícitas, os elementos do NPA detetaram o suspeito, que se encontrava a praticar o ato venatório através do processo de laços, tendo sido imediatamente detido em flagrante. No decorrer da ação foram ainda apreendidos cinco laços.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Valpaços para aplicação de medidas de coação.

O uso de laços é um meio proibido para o ato venatório, tipificando um crime punível com a pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias, nos termos da Lei da Caça.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.