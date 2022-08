Homem detido por crime de incêndio florestal em Santa Marta de Penaguião

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Santa Marta de Penaguião

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana – SEPNA de Peso da Régua, procedeu à detenção de um homem, suspeito de ter ateado, pelo menos, cinco incêndios em áreas florestais, sitas no Concelho de Santa Marta de Penaguião.

Os incêndios, ocorridos nos dias 1 de Fevereiro e 15 e 17 de Julho de 2022, ateados em períodos diurnos e noturnos, consumiram área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato e pinheiro bravo.

Os incêndios colocaram em perigo uma vasta mancha florestal e agrícola, bem como de várias habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros e populares.

O detido, com 23 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.