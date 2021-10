Homem detido por incêndio florestal em Alijó

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, hoje, dia 22 de outubro, deteve um homem de 36 anos, pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Alijó.

No seguimento de um alerta de incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, onde se depararam com dois focos de incêndio relativamente próximos. Com o reforço dos militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) apuraram a existência de um indivíduo nas proximidades, tendo de imediato sido realizadas diligências que permitiram intercetar e deter o suspeito.

A rápida intervenção dos meios de combates permitiu controlar rapidamente a propagação do referido incêndio, tendo ardido uma área de cerca de 500 m2. Durante a deflagração do incêndio foi colocado em risco uma área extensa de povoamentos florestais e propriedades agrícolas.

O detido será presente hoje ao Tribunal Judicial de Alijó, para aplicação das medidas de coação.

No corrente ano o Comando Territorial de Vila Real já identificou 69 suspeitos de incêndios florestais, dos quais seis foram detidos em flagrante.