Homem detido por incêndio florestal em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 4 de Julho, deteve um homem de 53 anos por incêndio florestal, no concelho de Chaves.

No seguimento de um alerta de um incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que o incêndio tinha consumido diversa vegetação circundante e que apesar de ter colocado em perigo as habitações das imediações foi extinto por populares.

Após diligências policiais foi detido o autor do incêndio e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva, com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas, na salvaguarda da vida humana e na segurança do património de Portugal e dos portugueses.

