Homem detido por posse de armas proibidas e tráfico de estupefacientes em Chaves

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 14 de janeiro, deteve um homem de 45 anos por posse de armas proibidas e tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma denúncia de violência doméstica em Espanha, os militares da Guarda deram cumprimento a duas buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão do seguinte material: uma caçadeira de canos cerrados de calibre 12; uma pistola de calibre 6.35 mm, com dois carregadores; duas armas de ar comprimido; 18 doses de canábis; diversos cartuchos e munições; três punhais; três moinhos de liamba.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.