Homem detido por posse ilegal de armas em Peso da Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) Peso da Régua, hoje, dia 16 de junho, deteve um homem de 53 anos por posse ilegal de armas, no concelho do Peso da Régua.

No decurso de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo, que decorria há cerca de dois meses, foi realizada uma busca domiciliária e outra em veículo, culminando na apreensão do seguinte material: duas espingardas de caça; uma espingarda de ar comprimido; 24 munições de diversos calibres; duas caixas de chumbos calibre 4.5.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.