Homem em estado grave após rixa em zona de diversão noturna em Chaves

Um homem está em estado grave após ter sido violentamente agredido, com uma arma branca, em Chaves, junto a um zona de diversão noturna no centro da cidade. Trata-se do proprietário de um dos bares, onde terão iniciado os confrontos.

Os desacatos aconteceram na passada sexta-feira à noite. Os primeiros confrontos começaram num dos bares situado na Travessa Cândido dos Reis, tendo depois havido mais agressões na Rua 25 de Abril.

A PSP, que identificou vários indivíduos, informou que dos confrontou resultaram três feridos, um deles em estado grave, internado no Hospital de Vila Real.

Sabe-se, no entanto, que os problemas de violência naquela localidade são recorrentes. Há vários meses que há desacatos naquela zona. Os proprietários dos bares pedem, por isso, mais intervenção policial, em especial à noite e ao fim de semana.