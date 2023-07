Homem em prisão preventiva por tráfico de estupefacientes em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, no dia 12 de julho, deteve um homem de 47 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de oito meses, apurou-se que o suspeito se dedicava ao tráfico de estupefacientes em diversos concelhos do distrito Vila Real. No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, onde foi possível apreender o seguinte material: Dois telemóveis; Uma balança digital; 40 euros em numerário.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Peso da Régua, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real.