Homem identificado por caça ilegal em Vila Real

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 22 de julho, identificou um homem 58 anos por caça ilegal com meios proibidos, no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção à caça furtiva, os elementos do NPA detetaram duas armadilhas para captura de espécies cinegéticas, que eram acionadas através de um dispositivo eletrónico. Após a deteção das armadilhas, foram efetuadas várias diligências policiais com o objetivo de identificar o seu autor. A ação culminou na identificação do suspeito e na apreensão do seguinte material: Duas jaulas para captura de espécies cinegéticas; Um telemóvel; Uma câmara de filmar; Uma bateria; Uma rede camuflada; Um chassi de um veículo.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.