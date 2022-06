Homem morre depois de abalroado na A4, em Parada de Cunhos

Um homem de 43 anos, natural do concelho de Vila Pouca de Aguiar, morreu, na noite desta sexta-feira, depois do seu veículo ser abalroado na A4 por outra viatura, no sentido Vila Real – Amarante.

A ocorrência deu-se às 23h27, ao quilómetro 86,4 da A4, em Parada de Cunhos, concelho de Vila Real. Para o local deslocaram-se equipas dos Bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde de Vila Real, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.

Orlando Matos, comandante dos Bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, confirmou que a vítima tinha parado em plena A4, depois de entrar na autoestrada pelo nó de Parada de Cunhos. “Depois de imobilizar a viatura, saiu para verificar a avaria. No mesmo sentido circulava outra viatura que acabou por abalroar o veículo que estava parado, projetando a vítima”, confirmou o operacional, acrescentando que quando as ambulâncias se deslocaram, já se encontrava no local a VMER de Vila Real.

O comandante adiantou que o homem que provocou o acidente, que não ficou com quaisquer ferimentos, “ficou em estado de choque”. O óbito foi declarado no local.