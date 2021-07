Homem morre depois de camião de mercadorias embater contra loja

Um homem morreu, esta manhã, na zona do Mercado Municipal de Vila Real, depois de uma viatura pesada de mercadorias ter embatido contra uma loja, na Rua Dona Margarida Chaves, próximo do Largo do Pioledo, em Vila Real.

O camião de mercadorias, que se encontrava a descarregar bebidas para um café na zona Mercado Municipal, caiu desgovernado, de traseira, contra uma loja de artigos para casa. Sabe-se que a vítima, um homem de aproximadamente 64 anos, encontrava-se à entrada da loja.

“Fomos alertados para um atropelamento por um veículo pesado, numa rua diferente do local do acidente, um erro de comunicação do CODU. Quando os meios chegaram à rua Dona Margarida Chaves, verificamos que o camião tinha descaído, apanhando a vítima, que é proprietária do estabelecimento, no passeio”, declarou Orlando Matos, comandante da Corporação de Bombeiros da Cruz Branca.

O alerta para o acidente foi dado às 11h27 desta terça-feira. No local, estão 14 operacionais dos Bombeiros da Cruz Branca – Vila Real, apoiados por seis viaturas. A PSP de Vila Real cortou o trânsito, que dá acesso ao Mercado e zona do Pioledo, e está a investigar a causa do despiste da viatura.

“Todas as situações inerentes ao acidente estão a ser averiguadas através da nossa equipa de investigação de acidentes. Foram retiradas de forma pormenorizada as medidas, foi feita a reportagem fotográfica ao local e toda a situação será encaminhada para as entidades competentes”, declarou o Comandante Agostinho Vaz da PSP de Vila Real, referindo que o corpo da vítima já foi retirado e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, e que foi dado apoio psicológico ao condutor do camião e à esposa da vítima “que se encontrava na loja”.

O camião ainda não foi retirado, uma vez que, devido ao impacto, o prédio pode estar em risco de ruir e a situação está a ser analisada pela Proteção Civil.