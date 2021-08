Homenagem em Honra de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego

A Homenagem em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, evocativa das tradicionais Festas dos Remédios em Lamego, “A Romaria de Portugal”, reconhecida como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa, volta a realizar-se este ano de forma condicionada com um programa de atividades totalmente adaptado ao atual contexto e em estrito cumprimento com as orientações da DGS.

Com o objectivo de homenagear a padroeira, lembrando que o ciclo de vida continua mesmo nestes tempos conturbados, pretende-se renovar a alegria e a esperança do retomar da Festa. Colaborando com os agentes económicos ajudando na recuperação dos negócios e com as associações e demais agentes culturais para que se mantenha viva a Tradição.

As Festas dos Remédios realizam-se de 27 de agosto a 9 de setembro. Continuando com um cenário fortemente condicionado, esta edição traz o possível regresso do programa de espetáculos, com uma forte aposta nos agentes culturais lamecenses. O programa em detalhe será apresentado publicamente no dia 23 agosto.