Hora do Conto alusivo à Páscoa na Biblioteca Municipal de Mesão Frio

Na manhã do dia 14, pelas 10h30, as crianças do Pré-Escolar, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, puderam assistir à hora do conto, na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, num momento que lhes proporcionou todos os ingredientes necessários para viajarem através da magia da Páscoa.

«Surpresas de Páscoa» foi o nome da obra interpretada pelas colaboradoras da Biblioteca Municipal que, com fantoches artesanais, idealizaram uma caça ao ovo, conforme a narrativa da história. O principal objetivo da atividade foi proporcionar aos mais novos, no período de férias escolares, um momento criativo e lúdico-pedagógico.

Para finalizar, foram colocadas questões relacionadas com a interpretação do conto e um atelier de pinturas, que apelou à imaginação das crianças.