Hospitais de Chaves e Vila Real já contam com hospitalização domiciliária

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) arrancou, no passado dia 21 de março, com o serviço de hospitalização domiciliária, que conta com duas equipas, em Chaves e Vila Real, e capacidade para apoiar 10 doentes em casa.

O CHTMAD, com sede social em Vila Real, é a 36.º unidade hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a criar o serviço de hospitalização domiciliária, o qual desde que foi lançado, em 2018, já apoiou cerca de 20 mil doentes.

“O objetivo é colocarmos doentes que necessitam de estar hospitalizados, que necessitam de cuidados de enfermagem e cuidados médicos, no seu domicílio, afirmou à agência Lusa Fernando Salvador, diretor do serviço de Medicina Interna.

Melhorando assim, acrescentou, “a humanização de cuidados, o bem-estar do doente e reduzindo também algumas variáveis clínicas como taxas de reinternamento, mortalidade e taxas de infeções nosocomiais”.

As equipas ficam alocadas aos hospitais de Chaves e de Vila Real e são constituídas por médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

As duas equipas trabalharão no distrito de Vila Real, pretendendo-se estender a unidade de hospitalização domiciliária a toda a área de abrangência do CHTMAD, que inclui municípios do Douro Sul, já no distrito de Viseu.

Uma das vantagens é que o doente ficar no “conforto do seu lar”, a redução do risco de infeções hospitalares e o aumento de vagas no hospital para doentes que tenham mais instabilidade e que necessitem de estar 24 horas sobre vigilância num hospital.

O programa arrancou em 2018 com três hospitais e, em 2022, são já 36. Segundo o responsável, durante este período foram tratados em casa cerca de 20.000 doentes. Em 2021, foram cerca de 10.000.