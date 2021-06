Hotel Casino Chaves atribuiu mais de 6 milhões de euros em prémios

No mês de Maio de 2021, depois quase quatro meses de encerramento, os Casinos do Grupo Solverde atribuíram prémios no valor de mais de 68 milhões de Euros.

Voltando a oferecer momentos de diversão aos seus clientes, o Casino Espinho entregou mais de 38 milhões de Euros, os Casinos do Algarve – Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha – concederam mais de 23 milhões de Euros e o Hotel Casino Chaves atribuiu mais de 6 milhões de Euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos cerca de 39 mil Euros.

Os Casinos do Grupo Solverde são espaços de diversão e lazer com uma decoração vanguardista, um serviço de alta qualidade e uma diversidade de ambientes que confluem numa oferta distinta que se materializa em vibrantes salas de jogos e em propostas gastronómicas diferenciadas para os gostos mais exigentes.

Com o Selo “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, todos os casinos do Grupo Solverde cumprem toda a legislação em vigor e as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, tendo sido adoptada uma série de medidas e procedimentos de natureza sanitária, garantindo a segurança dos jogadores em todos os espaços.