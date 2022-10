Hugo Almeida eleito Presidente do PS Peso da Régua

Hugo Almeida foi eleito Presidente da Comissão Política do PS de Peso da Régua nas eleições internas que decorreram no passado sábado, 08 deoutubro. O novo Presidente do PS Peso da Régua encabeçou a lista única que se apresentou asufrágio com a moção de estratégia “Fazer Diferente: Por um PS mais forte e presente”.

As prioridades para o mandato são claras: “Queremos que os Reguenses voltem a ver no PS uma alternativa de confiança para o concelho. Para isso, o PS necessita trilhar um novo caminho, alicerçado num pensamento renovado e numa forma diferente de trabalhar”. Hugo Almeida acrescenta ainda que “o PS mantém o compromisso de contribuir para uma democracia local mais viva e participada, exercendo uma oposição atenta e construtiva”. “Estaremos cá para trabalhar em prol do interesse de todos os Reguenses”, concluiu.

De referir, ainda, que do ato eleitoral resultou a eleição de Andreia Coutinho Simões para a Presidência do Núcleo das Mulheres Socialistas que elege, pela primeira vez, uma estrutura com órgãos próprios a nível concelhio.

Hugo Almeida tem 38 anos, foi presidente da JS Régua e é atualmente membro do Secretariado Federativo do PS de Vila Real.