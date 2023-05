Hugo Letra é candidato à presidência do Sport Clube de Vila Real, emblema histórico da capital de distrito. Empresário, licenciado em Engenharia de Gestão Industrial, de 43 anos, apresenta-se como cabeça de lista à direção do clube vila-realense.

As eleições para os Órgãos Sociais do Sport Clube de Vila Real decorrem no próximo dia 26 de maio, sexta-feira.

Fonte da candidatura referiu que a mesma “será apresentada oportunamente” e que “estão convidados todos os vila-realenses que queiram conhecer esta proposta e, em especial, os sócios do clube”.

De referir que Francisco Carvalho lidera, há mais de cinco anos, a presidência deste clube centenário.