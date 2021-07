Humberto Cerqueira é cabeça de lista do PS à Assembleia Municipal de Mondim de Basto

Humberto Cerqueira é o 1º candidato para a Assembleia Municipal de Mondim de Basto e estará assim ao lado de Paulo Mota, que assumiu a missão de se candidatar à liderança do Município.

O atual Vogal Executivo da CCDR-NORTE, gestor do Programa Operacional Norte2020, tem 55 anos, casado, dois filhos, é natural de Ponte de Lima, mas vive em Mondim há 30 anos. Professor do ensino secundário e diretor da Escola Profissional de Fermil de 1999 até 2009, foi Vereador da Câmara de Mondim entre 2001 e 2009, altura em que foi eleito presidente do Município Mondinense, cargo que exerceu até 2020.

O PS Mondim de Basto congratula-se com esta candidatura, dotada de experiência e gestão autárquica, que permitirá que Mondim continue a avançar.