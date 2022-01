Humor de Fernando Mendes dia 29 em Lamego

O popular apresentador da RTP Fernando Mendes vai apresentar a peça “Insónia” no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, no próximo dia 29 de janeiro. Este espetáculo promete brincar com coisas sérias.

Em “Insónia”, Fernando Mendes estará a solo e encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos.

Custódio encontra-se à beira do divórcio. A mulher, Sónia, esgotou de vez a sua paciência para com um marido que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes objetivos de vida para além de comer, beber e dormir.

Porque rir é o melhor remédio, não perca tempo e adquira já o seu bilhete! O valor do ingresso é de 12€.