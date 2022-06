I Encontro Distrital das Comissões Municipais de Proteção das Pessoas Idosas em Alijó

Realizou-se ontem, 21 de junho, o I Encontro Distrital das Comissões Municipais de Proteção das Pessoas Idosas, organizado pelo Município de Alijó e pela Comissão Municipal de Proteção do Idoso de Alijó, que juntou instituições de todo o distrito que se dedicam a esta área. O Município agradece o contributo de todas as instituições participantes, que partilharam as experiências no Encontro, cujas conclusões serão vertidas num documento de trabalho para o futuro.

A primeira sessão foi dedicada à “Assistência e Proteção à Pessoa Idosa” e contou com a presença da Comandante do Destacamento Territorial da GNR do Peso da Régua, Capitão Carla Domingues, da Procuradora da República, Cristiana Magalhães, da Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Vila Real, Eugénia Almeida, e da representante do ACES Marão e Douro Norte, Emília Sarmento.

A segunda sessão foi um espaço de “Partilha de Experiências no Território Distrital”, com representantes das Comissões Municipais de Proteção ou Apoio ao Idoso de Alijó, Chaves, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Vila Pouca de Aguiar.

Os objetivos do Encontro passaram por debater e partilhar experiências e boas práticas, identificar as necessidades e constrangimentos sentidos no acompanhamento dos processos de idosos, assim como delinear estratégias de trabalho em rede entre as diferentes estruturas já existentes.

No final do Encontro, a Vereadora da Câmara Municipal de Alijó, Mafalda Mendes, deixou o desafio às outras comissões municipais de proteção e apoio a idosos para que possam acolher esta iniciativa no próximo ano.

GC CM de Alijó