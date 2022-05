I Fórum do Futsal Transmontano reúne painel de grande nível na próxima semana

Será entre os próximos dias 9 e 13 de maio que o jornal digital “Desportivo Transmontano” reúne alguns dos melhores treinadores de futsal da região para a primeira edição do Fórum do Futsal Transmontano, que juntará elementos que vão desde a Liga Placard e a I Divisão Feminina até aos campeonatos distritais e amadores, sem esquecer os representantes de Trás-os-Montes nos campeonatos nacionais.

O «pontapé de saída» abre logo com «futsal de primeira», com António Aires, treinador do Nun’Álvares da Liga Placard, e a carismática timoneira das «valentes transmontanas» do Desportivo de Chaves, Rute Carvalho, a partilharem as suas vivências entre a elite do futsal português a partir das 21 horas de 9 de maio.

À mesma hora, mas no dia seguinte, o trio de convidados é igualmente de excelência, com Rui Costa, o técnico que liderou o Macedense à fase de apuramento de campeão da 2ª Divisão Nacional, Nuno Perdigão, competente técnico do Carrazedo de Montenegro, e Hugo Oliveira, que fez história ao levar os Amigos de Cerva à 2ª Divisão Nacional.

Na quarta-feira, vamos conhecer alguns técnicos dos campeonatos distritais, com Artur Pereira a dar a conhecer o seu trabalho na sequência do título distrital de Bragança conquistado pelo «seu» Mogadouro, e Rogério Teixeira (Diogo Cão) e Daniel Silva (CB Vila Pouca de Aguiar) a falar das respetivas campanhas na AF Vila Real.

A quinta-feira, também a partir das 21 horas, será dedicada ao futsal de formação transmontano. Zé Paje (Paje Team), Tó Mesquita (Boticas) e Marco Eiriz (Academia Johnson Januário) foram os escolhidos para nos falar dos processos de trabalho que conduzem com os seus jovens atletas, desde a iniciação até à integração em equipas seniores.

Sexta-feira, dia 13 de maio, será de «dose dupla», com o primeiro dos painéis a iniciar-se às 20 horas, e em que se irá dedicar um espaço para o futsal amador transmontano, com Filipe Gonçalves (Murça), António Bernardo (fez parte da equipa técnica de Silvino Florindo no Constantim, mas já liderou equipas de futsal não-federado) e Gilberto Vicente (um dos responsáveis da Liga do Desporto Amador de Valpaços). Às 21h15, encerra-se o Fórum com «chave de ouro» através de uma entrevista a Emídio Rodrigues, atual selecionador nacional de Sub-21 e elemento da estrutura técnica que tem levado Portugal ao topo do futsal europeu e mundial.

Para Gonçalo Novais, organizador do evento, “esta foi a melhor forma encontrada para terminar em grande uma época intensa de divulgação do futsal da região”. “Não basta dizermos que o futsal transmontano tem qualidade, é preciso mostrá-lo. Este evento é uma forma de o fazer, e muitas valorosas figuras ficaram de fora, porque o mais difícil nem foi organizar, mas sim selecionar os escolhidos para os diversos temas! Contudo, dado que teremos novas edições no futuro, outros protagonistas irão ser divulgados em edições futuras, porque bem merecem. Termino agradecendo a quem aceitou os convites para partilhar conhecimentos connosco, aos meus companheiros Luís Roçadas, Fernando Parente e Filipe Ribeiro por aceitarem moderar os diversos painéis comigo, e a todas as pessoas que, ao longo destes meses, sempre estiveram a ouvir as nossas entrevistas em direto. Espero que tenhamos contribuído para a valorização do desporto regional”.

O Fórum será 100% online, transmitido em direto na página de facebook do «Desportivo Transmontano», e pretende dar a conhecer algumas personalidades e coletividades do futsal da região, em transmissões abertas ao visionamento e participação de toda a gente.