I Seminário “Rio Douro – Refletir Riscos, promover desenvolvimento” realiza-se em Sabrosa

No próximo dia 4 de março de 2023, o Auditório Municipal de Sabrosa recebe o I Seminário 𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗢𝗨𝗥𝗢 – 𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝘁𝗶𝗿𝗥𝗶𝘀𝗰𝗼𝘀, 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗲𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, pelas 09h30.

No Seminário temas como a estratégia de desenvolvimento integrada na região do Douro, o diagnóstico de riscos na navegabilidade do rio, nos movimentos de vertente e na mobilidade rodoviária, e as respostas aos mesmos serão abordados e debatidos. Assim como, os desafios e oportunidades de turismo possíveis na região duriense, passando desta forma à avaliação da segurança das nossas gentes e de quem nos visita ou transita nas vias Fluvial, Ferroviária e Rodoviária, tão importantes e vitais para a nossa economia e desenvolvimento.

O Concelho de Sabrosa situa-se na margem direita do Rio Douro, numa extensão de 12 km e as oportunidades oferecidas pela sua localização proporcionam um desenvolvimento do território ao nível Turístico e Vitivinícola.

O Vereador com pelouro na segurança e proteção civil, António Araújo, destaca que “Existe uma preocupação constante com a segurança dos nossos Munícipes bem como com quem nos visita ou utiliza o concelho de Sabrosa para as suas viagens. O volume de pessoas que navega no Rio Douro é enorme, como também na utilização do comboio nesta maravilhosa frente ribeirinha de 12 km ou, ainda, na serpenteante rede viária desta vertente norte do Rio, com picos de afluência e utilização, como é habitual no período das vindimas. Vai ser um Seminário pioneiro neste tipo de assuntos onde iremos juntar as diversas entidades com responsabilidades nesta área geográfica e que poderão dar contributos úteis, positivos e decisivos para a segurança das pessoas, primeiras visadas com este evento.”

Este Seminário é organizado pelo Município de Sabrosa, em colaboração com o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC).

Conheça o programa e faça a sua inscrição, gratuita, mas obrigatória, até ao dia 𝟮𝟱 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗼.

Inscrições em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTs9H4vucyFvklClin41MlzEBLam4mC51XQYoV_MMxh09kw/viewform?fbclid=IwAR1I1Vd_kYygIQe6S3f4PresqqNFNsW2gManyE4NFbwSQxlgP43ChlBOv7A

GC CM