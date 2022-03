Iberdrola testa descarregador de cheias da barragem de Daivões

Com o enchimento da albufeira da barragem de Daivões, a Iberdrola, concessionária do empreendimento hidroelétrico, realizou ontem, dia 23 de março, o primeiro teste das comportas do descarregador de cheias da barragem de Daivões do Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

As provas estavam previstas no último patamar do plano de primeiro enchimento da albufeira e contemplaram a abertura integral de cada uma das quatro comportas dos descarregadores, com um desfasamento temporal de 15 minutos.

A abertura das comportas foi acompanhada por representantes de várias entidades, designadamente, do Município de Ribeira de Pena, do Corpo de Bombeiros de Ribeira de Pena e do Corpo de Bombeiros de Cerva.

Este teste inseriu-se no Plano de Emergência Interno da barragem de Daivões e incluiu também a ativação dos sistemas de aviso e alerta sonoro.