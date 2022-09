Ibérico Bike Race Barroso arranca hoje

Com o apoio do município de Montalegre, regressa mais uma edição do Ibérico Bike Race/Barroso ao concelho. Um evento de BTT com duas vertentes. A primeira onde os atletas lutam contra o relógio e a vertente de lazer com três distâncias, sem horário de partida nem de chegada. Na opção competitiva, os atletas têm de enfrentar o prólogo e duas etapas.

No sábado (dia 3), o percurso atinge os 80 quilómetros com passagens por Pitões das Júnias, Outeiro, Fiães, Lamas, Viade de Cima, Castanheira e Torgueda. No último dia (4), há 60 quilómetros em agenda com passagem por Peireses, Fírvidas, Zebral, Sarraquinhos, Vilar de Perdizes, Santo André e Serra do Larouco.

No final de cada etapa, à semelhança das grandes voltas, será atribuído o jersey de leader nos vários escalões, sendo obrigatório envergar durante as etapas. A participação poderá ser a solo, duplas e duplas mistas e Ebike. Para além da vertente de BTT, serão organizadas duas caminhadas gratuitas com inscrição obrigatória (Dia 3 – partida e chegada em Montalegre; Dia 4 – partida e chegada em Vilar de Perdizes).

GC CM Montalegre