ICNF promove ações de fogo controlado na Região Norte

A estrutura operacional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dedicada à Gestão de Fogos Rurais deu início às ações de prevenção estrutural após o período crítico de incêndios rurais, estando a realizar trabalhos de gestão de combustível com recurso à técnica de fogo controlado.

Na região Norte, as ações de queima têm estado a decorrer, aproveitando a janela meteorológica adequada para a queima de matos de acordo com uma prescrição de fogo técnico.

De acordo com o ICNF, “estas intervenções resultam de um trabalho de proximidade que tem vindo a ser consolidado junto das comunidades locais com vista a satisfazer necessidades especificas de renovação de pasto para pastoreio extensivo, potenciando também a proteção de áreas de valor e uma maior compartimentação da paisagem”.

Resultam do trabalho de preparação realizado com a colaboração de técnicos das CIM, das câmaras municipais e das organizações de produtores florestais e contam com o apoio de Equipas e Brigadas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS)-GNR, da ANEPC e de Equipas das Corporações de Bombeiros locais na sua execução.