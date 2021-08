ICNF reforça capacidade operacional da Área de Gestão de Fogos Rurais

Durante a Situação de Alerta em vários distritos, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) reforçou a capacidade operacional da Área de Gestão de Fogos Rurais, e esteve presente em vários teatros de operações, destacando-se o trabalho nas operações de rescaldo e reverificação de perímetros, executadas pelas Brigadas de Sapadores Florestais, Equipas de Sapadores Florestais e Corpo Nacional de Agentes Florestais em apoio e articulação com o trabalho realizado pelas equipas de Bombeiros, GNR e FEPC.

As operações de rescaldo enquadram-se na fase de supressão e socorro e integram a Orientação Estratégica Gerir o Risco Eficientemente, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, sendo decisivas para alcançar a meta de redução de reacendimentos estabelecida para o novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais conta com esta nova estrutura de Gestão de Fogos Rurais, que reforça o contributo do ICNF em toda a linha da operação dos incêndios rurais, desde a vigilância até às operações de rescaldo, mantendo em permanência uma estrutura técnica para apoio às operações.