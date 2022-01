Identificada mulher por deter bovinos desaparecidos de outra exploração agrícola em Vila Real

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real e em colaboração com técnicos da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), no dia 6 de janeiro, identificou uma mulher com 55 anos por deter bovinos desaparecidos de outra exploração agrícola, no concelho de Vila Real.

Na sequência de uma denúncia a informar que, em agosto, tinham desaparecido três animais bovinos de uma exploração pecuária, tendo vindo a ser detetada a sua presença numa exploração localizada no concelho de Vila Real, foi possível apurar-se que teriam sido retiradas as marcas auriculares aos mesmos. Foi ainda apurado que, além dos três animais de raça bovina, encontravam-se ainda 12 ovinos sem qualquer marca auricular ou identificação eletrónica, e que a referida exploração não se encontrava registada no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA).

Os factos foram comunicados à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Vila Real, para uma avaliação de rastreabilidade, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação.