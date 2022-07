Identificado autor de incêndio urbano em Vila Pouca de Aguiar

Foi identificado um menor fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio em Vila Pouca de Aguiar

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em articulação com o Ministério Público – PJCG de Vila Pouca de Aguiar, procedeu à identificação de um menor pela presumível autoria do crime de incêndio.

Os factos ocorreram no dia 15 de julho de 2022, cerca das 01H00, no logradouro de uma habitação, sita numa localidade do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, quando o menor, por motivos fúteis, ateou um incêndio.

O incêndio, ateado sobre uma pilha de lenha, colocou em perigo as habitações contíguas e uma densa mancha florestal de pinheiro bravo, de valor consideravelmente elevado.

Presente a interrogatório judicial, o estudante de 14 anos de idade, foi sujeito à aplicação, como medidas cautelares, da proibição de se aproximar dos avós paternos e da habitação dos mesmos.