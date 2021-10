Identificado por furto em estabelecimento no concelho de Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, ontem, dia 13 de outubro, identificou um homem de 26 anos pelo crime de furto, no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma investigação pelo crime de furto em interior de oficina automóvel, os militares da Guarda com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e dois mandados de busca a veículos, que resultaram na apreensão do seguinte material: 17 chaves de bocas; 16 chaves de bocas/lunetas; Cinco chaves de lunetas; Quatro martelos; Três alicates; Duas chaves de fendas; Dois macacos hidráulicos; Uma caixa de acondicionamento de ferramentas; Uma chave de estrela.

Foi também anteriormente recuperado, no âmbito do mesmo processo de investigação, um compressor de ar no concelho de Sabrosa, proveniente dos furtos.