Identificado por incêndio florestal em Montalegre

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no dia 28 de março, identificou um homem de 31 anos por incêndio florestal, no concelho de Montalegre.

No âmbito de uma ação de patrulhamento inserida na Campanha Floresta Segura, os elementos do NPA visualizaram um foco de incêndio e deslocaram-se de imediato para o local, tendo detetado nas proximidades a presença suspeita de um indivíduo. Devido à sua rápida intervenção, os elementos do NPA conseguiram controlar e extinguir o incêndio e encetaram diligências policiais tendo em vista identificar o autor do mesmo. No decorrer da ação, o suspeito, que estava próximo do local, foi abordado, tendo confessado a autoria do incêndio e referido que pretendia assustar uns familiares que se encontravam nas proximidades e com os quais estava zangado.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre. A ação contou com o apoio de uma equipa de Sapadores Florestais.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva, com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas, na salvaguarda da vida humana e na segurança do património de Portugal e dos portugueses.