Idoso detido em flagrante em Vila Real por caça ilegal

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Apoio Ambiental (NPA) de Vila Real, no dia 30 de setembro deteve em flagrante um homem de 74 anos por caça ilegal, no concelho de Vila Real.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção e deteção de situações ilícitas, os militares da Guarda detetaram o suspeito que se encontrava a praticar o ato venatório a uma distância inferior a 250 metros de habitações, tendo ainda na sua posse espécies que não constam da lista de espécies cinegéticas para a respetiva jornada.

No seguimento das diligências policiais foi apreendido o seguinte material: uma arma de caça;, oito cartuchos de calibre 12, um livrete de manifesto de arma, uma carta de caçador.

O suspeito foi detido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.