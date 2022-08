Idoso detido por posse de arma proibida em Montalegre

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 4 de agosto, deteve um homem de 77 anos por posse de arma proibida, no concelho de Montalegre.

Na sequência de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo a vizinhos, os militares da Guarda realizaram diligências policiais onde deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão do seguinte material: uma caçadeira de calibre 12; uma pistola de calibre 6.35 mm; 21 munições de calibre 12.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Montalegre.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida.