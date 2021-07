Idosos da Misericórdia de Lamego descobrem segredos das “Caves da Raposeira”

Depois de terem estado suspensas nos últimos meses, o Lar de Arneirós começa aos poucos a abrir as suas portas para retomar as visitas ao exterior. Os idosos voltam agora a saborear alguma liberdade e a possibilidade de convívio que a pandemia tinha eliminado de uma forma abrupta.

Esta semana, a viagem foi curta, mas plena de alegria. O destino foram as “Caves da Raposeira”, empresa fundada há mais de 120 anos conhecida pela elevada qualidade dos espumantes produzidos. “Quero, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, agradecer publicamente ao seu proprietário, o Sr. Comendador Prof. Orlando Lourenço, a forma carinhosa como os nossos utentes foram acolhidos durante esta visita”, afirma o Provedor António Carreira.

O dia foi de azáfama para os idosos perceberem toda a história que existe nas borbulhas de uma garrafa de espumante. É este néctar que celebra os momentos mais marcantes e festeja a importância das efemérides. Com um nervoso miudinho e uma imensa curiosidade à flor da pele, os utentes mergulharam na escuridão das Caves onde estagiam deitadas neste momento milhões de garrafas até estarem prontas.

A visita às caves de espumante mais antigas do país terminou com o famoso “ploc”, o som que a rolha faz quando salta do gargalo, e uma saborosa degustação.