Idosos da Misericórdia de Lamego em convívio no Santuário dos Remédios

A Misericórdia de Lamego valoriza a união e o convívio salutar entre os utentes do seu Lar de Idosos. No Dia Internacional do Piquenique, esta instituição social levou estas pessoas ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, verdadeiro pulmão verde da cidade de Lamego, para lancharem ao ar livre, rodeados pela mística do denso arvoredo. Este momento de lazer constituiu um excelente pretexto para conviverem, mais uma vez, em comunhão com a natureza.



Como os santuários são lugares ao serviço da fé, os idosos do Lar de Arneirós também quiseram entrar, como peregrinos, na Igreja dos Remédios. Neste templo, viveram momentos de oração e de reconhecimento das graças recebidas.

Recentemente, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego avançou com a reconstrução e ampliação do Lar de Arneirós de modo a dotar esta estrutura residencial de condições de excelência, ao nível do melhor que existe no país. Esta intervenção permitiu que os utentes possuam quartos com casa de banho privativa, uma área de fisioterapia e ginásio e mais espaços de lazer e convívio.

GC SCM de Lamego