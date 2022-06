Idosos da Misericórdia de Lamego fazem viagem de sonho no Douro

Ao longo do ano, a Misericórdia de Lamego promove o envelhecimento ativo e proporciona aos seus idosos novas experiências que permitem conhecer melhor o território.

Neste sentido, um grupo de cerca de vinte utentes do Lar de Arneirós efetuou na última terça-feira, dia 7, uma viagem de barco até ao Rio Tua, com partida no cais da vila do Pinhão, no coração do Alto Douro Vinhateiro. Este passeio pelo Rio Douro significou, para muitos utentes, a realização de um sonho antigo.

A viagem foi animada, depois, com a partilha de um almoço-convívio à beira-rio, tendo com cenário de fundo os vinhedos e os socalcos da região.

Interrompidas durante os últimos dois anos, devido à pandemia, as visitas ao exterior estimulam o bem-estar emocional e trazem benefícios físicos, para além de serem uma ótima oportunidade para criar recordações inesquecíveis.

Esta deslocação ao Pinhão, no concelho de Alijó, contou com o apoio do Município de Lamego, enquanto que a viagem de barco rabelo teve a colaboração da operadora “Companhia Turística do Douro”, de António Ramos.

GC SCM de Lamego