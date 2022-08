Idosos da Misericórdia de Lamego recordam a “antiga escola”

Volvidas muitas décadas, alguns idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lamego regressaram aos bancos de escola para reviverem as memórias dos tempos em que aprenderam as primeiras letras. Os seniores deslocaram-se esta semana ao Museu Pedagógico de Lamego, para uma visita guiada pelo seu diretor, Alberto Almeida, e pela professora Bernardete Almeida.

Neste local, os utentes do Lar de Arneirós puderam experienciar a diferença de conceitos e de contextos na aprendizagem escolar e recordar vivências antigas que marcaram o seu percurso de vida. Tiveram ainda a oportunidade de apreciar uma exposição que apresenta antigos cartazes de promoção das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, numa altura em que a cidade já promove a “Romaria de Portugal”.

Situado na antiga escola de Avões de Lá, o Museu Pedagógico de Lamego alberga um pouco da imagem das antigas escolas, do ponto de vista da arquitetura, funcionalidade, materiais e até dos projetos educativos que durante anos ajudaram a formar gerações de lamecenses. Não falta o quadro de ardósia, o crucifixo na parede, a palmatória ou as antigas sebentas.

GC SCM Lamego