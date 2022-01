Idosos fazem ginástica ao ar livre no Lar da Misericórdia de Lamego

A pensar no conforto e bem-estar dos idosos, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego requalificou a envolvente exterior do Lar de Arneirós, dotando-a, pela primeira vez, de aparelhos de ginástica. Seis novos equipamentos já estão ao serviço dos utentes para ajudá-los a manter um estilo de vida mais ativo e prolongar a sua autonomia física e psicológica.

O Provedor António Carreira considera que este novo espaço ao ar livre ajuda a combater o sedentarismo na terceira idade: “Nos casos em que é possível, a prática de exercício físico é muito benéfica. Para além de fortalecer os músculos e as articulações, também promove o convívio social. Além disso, garantimos que é sempre orientada pelos nossos técnicos”, sublinha o Provedor António Carreira.

Apesar das limitações físicas que condicionam os movimentos, os utentes do Lar de Arneirós mostram-se satisfeitos por terem agora estes novos equipamentos, todos os dias, à disposição.

A reconstrução e ampliação do Lar de Arneirós dotou esta estrutura residencial de condições de excelência, ao nível do melhor que existe no país. Esta intervenção permitiu que os utentes possuam quartos com casa de banho privativa, uma área de fisioterapia e ginásio e mais espaços de lazer e convívio. Os trabalhos também contemplaram a renovação da lavandaria de apoio e a requalificação da envolvente exterior. Todo o edifício foi concebido obedecendo às novas normas de segurança contra incêndio.