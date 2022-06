Idosos revisitam Lamego antigo durante ida à Biblioteca Municipal

Os utentes do Lar da Misericórdia de Lamego embarcaram numa viagem à memória e ao património cultural da cidade Lamego, durante a mais recente visita efetuada à Biblioteca Municipal. A sala de leitura desta instituição transformou-se na “sala de comandos” da expedição sénior que permitiu que o público revivesse as memórias de infância e juventude, através da projeção de várias fotografias.

Durante as horas passadas na “casa dos livros” de Lamego, os utentes também recordaram os principais costumes, tradições, danças, cantares, monumentos e lendas que compõem a identidade multimilenar de uma das cidades mais antigas do país. Um momento que o grupo viveu em diálogo e com muita saudade.

Situado na freguesia de Vila Nova de Souto d´El Rei, o Lar da Santa Casa da Misericórdia presta diariamente vários serviços que garantem a satisfação das necessidades básicas das pessoas seniores: alojamento, alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, apoio no desempenho das atividades diárias, cuidados de enfermagem e atividades de animação sociocultural.

GC SCM