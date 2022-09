Igreja das Chagas acolhe preparação dos andores da Procissão de Triunfo

A Igreja do Convento das Chagas, importante tempo religioso pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Lamego, volta a acolher este ano, como é hábito, os andores que participam na Majestosa Procissão de Triunfo, o momento mais solene das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios.

“É com subida honra que colaboramos, mais uma vez, com a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios na preparação deste secular cortejo que parte em peregrinação pela cidade, a partir da nossa Igreja. Por não se ter realizado nos últimos dois anos, devido à pandemia, acredito que os fiéis aguardem como uma expetativa redobrada o regresso desta histórica Procissão”, afirma o Provedor António Carreira.

Nos últimos dias, tem crescido a azáfama da preparação dos cinco quadros sagrados, levada a efeito pela equipa coordenada pelo Padre Fernando Albano Cardoso. Ainda há trabalhos de pintura, carpintaria e marcenaria a realizar para que voltem a desfilar com o máximo esplendor.

A temática dos andores “Nossa Senhora dos Remédios” e “Nossa Senhora dos Assunção” é fixa e não é alterada de ano para ano. A partir do próximo dia 6, a Igreja das Chagas estará de portas abertas para que os fiéis possam, finalmente, venerar os andores. Este ano, a Procissão de Triunfo é dedicada à “Jornada Mundial da Juventude”.

O Padre Albano está, desde há 40 anos, envolvido na organização deste cortejo religioso. O sacerdote confessa que nunca como agora foi tão difícil encontrar pessoas que se voluntariem para serem figurantes e bois para puxarem os andores com as imagens. Esta celebração é adornada por um elevado número de figurantes, incluindo muitas crianças, que encarnam “anjinhos” e figuras bíblicas, tornando este ato ainda mais rico do ponto de vista estético.

GC SCM Lamego