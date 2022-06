Igreja Matriz de Provesende comemorou 300 anos

A Igreja Matriz da Aldeia Vinhateira de Provesende comemorou o seu 300.º aniversário.

As comemorações iniciaram com a receção do Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, na Capela de Nossa Senhora das Dores, pela Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Provesende, Gouvães e São Cristóvão do Douro, Carlos Madureira, pelo Pároco local António Areias e pelos Bombeiros Voluntários de Provesende.

De seguida, e após um breve cortejo até à Igreja Matriz, celebrou-se a data com uma missa, presidida pelo Sr. Bispo, para todos os presentes. Na homilia foi destacado o excelente estado de conservação da Igreja Matriz, passados 300 anos da sua construção, o que traduz o cuidado, esforço e dedicação de toda a comunidade.

No final da missa, e após uma dissertação histórica acerca da Igreja pelo historiador e professor João Fonseca, e já no exterior, foi aproveitado o momento para a bênção de uma nova ambulância dos Bombeiros Voluntários de Provesende, bênção esta realizada pelo Sr. Bispo. No momento, o Presidente da União de Freguesias de Provesende, Gouvães e São Cristóvão do Douro, Carlos Madureira, agradeceu com imenso orgulho e satisfação a presença de todos, em especial do Sr. Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo. Por sua vez, a Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, referiu que “a promoção e a valorização da cultura constituem prioridades do atual executivo, numa política que procura o desenvolvimento local e reconhecendo o mérito de todos os envolvidos em práticas como a preservação de espaços culturais e religiosos, como é o caso da preservação da Igreja Matriz de Provesende”.

O evento terminou com um lanche convívio promovido pela Junta de Freguesia, acompanhado pela atuação da Banda de Música de Sabrosa perante a comunidade local e entidades convidadas presentes.