II Colóquio Viário do Marão na Campeã

Nos próximos dias 9 e 10 de outubro, vai ter lugar no auditório da Casa do Povo da Campeã, com transmissão online: https://bit.ly/2N3mVte, o II Colóquio Viário do Marão — Povoamento e vias de comunicação ao longo da História. A organização deste evento resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia da Campeã, o Instituto Politécnico de Bragança, a Biblioteca Municipal de Vila Real e a associação Arquivo de Memórias.

O colóquio vai reunir diversos especialistas e investigadores nos domínios da História, da Arqueologia, da Antropologia e da Etnografia, que apresentarão estudos sobre o tema do povoamento rural e urbano e a sua articulação com as vias de comunicação ao longo da História, na Serra do Marão e regiões circundantes. Será dado destaque às vivências históricas e tradicionais das populações ao longo do traçado das antigas vias e, por outro lado, à identificação e à valorização do património material e cultural daí resultante.

No âmbito da programação do colóquio, vai decorrer também um concerto da Tuna da Campeã, no sábado, dia 9 de outubro, pelas 21h45, e uma caminhada, em jeito de visita guiada, sobre o troço da antiga Via do Marão que vai da Calçada do Arco até à Fonte do Ladrão, no domingo, dia 10 de outubro, às 9h00.

RA