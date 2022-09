II Concurso Nacional de Tapas realiza-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego

A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego acolhe, nos próximos dias 19 e 20 de setembro, a Segunda Edição do Concurso Nacional de Tapas da Rede de Escolas do Turismo de Portugal.

Esta segunda edição conta com a participação de 12 Formadores de Cozinha/Pastelaria da rede de escolas e 12 chefes de cozinha de Restaurantes oriundos de diferentes pontos do país.

Pretende-se eleger o representante nacional ao Concurso Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid, que se realizará naquela cidade espanhola em novembro próximo

O Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid é considerado o segundo maior evento gastronómico de Espanha, só ultrapassado pelo Madrid Fusión.

Em Lamego, no programa do concurso nacional, inclui-se ainda uma Master Class sobre Espumantes e Gastronomia uma Harmonia Perfeita.