II Festival de Percursos Pedestres de Alijó a 25 e a 26 de março

O Município de Alijó promove, nos próximos dias 25 de 26 de março, a segunda edição do seu Festival de Percursos Pedestres, que tem como objetivo promover a rede municipal de trilhos que se estende ao longo de mais de 200 quilómetros, interligando todas as freguesias e locais de interesse turístico, paisagístico e cultural do Concelho.

Durante este fim-de-semana será possível participar em três trilhos acompanhados por guias profissionais, saborear a gastronomia local, conhecer o património edificado e desfrutar de paisagens de cortar a respiração.

O Festival de Percursos Pedestres representa uma forte aposta do Município de Alijó na valorização de um dos produtos turísticos mais procurados pelos amantes da natureza, da paisagem e do património. Todos os trilhos estão devidamente homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Os percursos que integram o programa do Festival são a PR8 ALJ Trilho de Vila Verde – Forno dos Mouros (4,9 km), com um grau de dificuldade fácil, e a PR7 ALJ Trilho do Alto do Pópulo – Perafita (11,5 km) e a PR19 ALJ Trilho de Casal de Loivos – Vilarinho de Cotas – Vale de Mendiz (12,8 km), ambos com um grau de dificuldade moderado.

No caso da PR19 ALJ, por exemplo, será possível passar por um dos mais belos miradouros da região do Douro, com vista sobre a vila do Pinhão. Todos os percursos pedestres atravessam vários pontos de interesse turístico e paisagístico, como miradouros, património arqueológico, espaços verdes, caminhos ancestrais, igrejas e capelas.

A inscrição inclui almoço-convívio com iguarias regionais, uma t-shirt do evento, cantil, reforço alimentar ao longo dos percursos e seguro de acidentes pessoais. Os interessados em percorrer um, dois ou todos os percursos pedestres incluídos no programa do Festival, poderão inscrever-se nas Lojas Interativas de Turismo de Alijó e do Pinhão ou através do site municipal dedicado ao Turismo de Alijó, disponível em https://turismo.cm-alijo.pt.

GC CM