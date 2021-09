II Meeting Águas Abertas de Montalegre

Dois anos volvidos, a bela Albufeira do Alto Rabagão, em Penedones, voltou a receber competição em natação. Referimo-nos ao II Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre, evento náutico de âmbito Internacional na vertente Águas Abertas. Estivemos perante uma competição exigente que colocou em prova alguns dos melhores atletas do país, do Mundo e “amadores guerreiros”, determinados em desafiar os seus próprios limites.

Apoiado pelo município de Montalegre, o evento esteve a cargo da Associação Regional de Natação do Nordeste sendo uma das provas integrantes do XIV Circuito Nacional de Águas Abertas. Quanto a resultados, Martim Machado (IND ANC) foi o vencedor absoluto da prova dos 3.000m do Meeting Internacional de AA de Montalegre. O atleta nadou a distância no tempo de 37:55.2, seguido por Gustavo Marques (IND ANC) com 37:55.5. O pódio ficou completo com o nadador Lucas Fernandez (IND) que concluiu em 38:04.7. Em femininos, a vencedora foi Ana Rita Queiroz (IND ANC) com o tempo de 40:27.0. Os restantes lugares do pódio feminino foram para Marta Pimentel (Clube Fluvial Portuense) e para Joana Rodrigues (IND ANC), com os tempos de 40:33.8 e 41:15.3 respetivamente.