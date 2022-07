Protegidos pela Nossa Senhora da Pena e com o COVID a dar algumas tréguas, este ano demos mais uma vez corda aos sapatos, ou melhor, às sapatilhas e lá se concretizou a tão célebre III Caminhada Diogo Cão.

Foi uma caminhada para celebrar a união, a família e o regresso aos convívios. Partindo do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, o grupo composto por 78 participantes caminhou até à Senhora da Pena, fazendo pequenas paragens para reabastecer e refrescar.

A equipa organizadora, “Os Duros” composta pelo grupo de Educação Física, Técnicos do GAA e Direção do Agrupamento, não descurou qualquer pormenor desde o reconhecimento do percurso, passando pela identificação dos participantes, momentos musicais e um faustoso repasto. Não faltaram as barrigas, fêveras, caldo verde e as deliciosas sobremesas compostas por gelatinas, bolo de iogurte, bolo de cenoura, frutas da época e café.

Há que realçar que o sucesso desta iniciativa se deve à prestimosa colaboração das Uniões de Freguesias de Mouçós e Lamares e de São Tomé do Castelo e Justes, pela cedência do espaço e colaboração.

Aproveitamos para deixar um agradecimento especial aos estabelecimentos de restauração designadamente ao Macdonald´s da Avenida da Universidade, Macdonald´s do Nosso Shooping, Pans&Company, Pizza Hut e Burger King do Nosso Shooping pela cedência de recipientes descartáveis para servir a comida (copos sobremesa, colheres, recipientes sopa), bem como a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real – APCIVR na cedência de copos.

Para finalizar um agradecimento muito especial ao Município de Vila Real na pessoa da Chefe de Divisão do Ambiente, Dra. Mafalda Vaz de Carvalho, pelo donativo de canecas de metal no âmbito do projeto “Para cá do Marão, embalagens não”.

Foi um dia que excedeu as espectativas de todos os que nele participaram, com direito a entrega de diplomas aos que se destacaram nas categorias do Mais Sexy, Mais Guloso e Mais iluminado. É verdade que este dia deixa já saudades, mas prometendo a todos que PARA O ANO HÁ MAIS!!!

Agrupamento de Escolas Diogo Cão