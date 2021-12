Iluminações de Natal na Vila de Boticas assinalam festividades

Cumprindo a tradição, a Câmara Municipal de Boticas procedeu à iluminação das ruas e pontos mais emblemáticos da vila, como forma de assinalar as festividades de Natal e Ano Novo.

Com as ruas, jardins, praças e também a Igreja de Nossa Senhora da Livração iluminadas e decoradas a preceito para a ocasião que se avizinha, a Autarquia pretende atrair mais gente ao centro da vila e, simultaneamente, promover o comércio tradicional, que nesta fase de recuperação pandémica necessita do apoio dos munícipes e visitantes para ultrapassar as perdas económicas associadas à pandemia de Covid-19.

Mais uma vez, a escolha da iluminação foi alvo de elogios por parte da população e dos comerciantes locais que agradecem a aposta do Município de Boticas na dinamização do centro da vila.

Além da iluminação natalícia, no dia 17 de dezembro será inaugurada a pista de gelo ecológico na Praça do Município, sendo mais um motivo de atração à sede de Concelho e uma forma de ocupar os tempos livres das crianças e jovens que se encontram em época de férias escolares.

Para o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “é importante criar dinâmicas que atraiam mais pessoas ao centro da vila e, sem dúvida, que a iluminação de Natal, bem como a instalação da pista de gelo, vão contribuir para que haja maior movimentação nas ruas e, consequentemente, um estímulo positivo no comércio tradicional”.