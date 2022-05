Imposição das Insígnias e Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais dos Bombeiros de Mondim de Basto

Decorreu no passado domingo, 22 de maio, a Imposição das Insígnias aos Bombeiros promovidos e Elementos das Equipas de Intervenção Permanente (EIP) do concelho de Mondim de Basto.

A segunda EIP comparticipada pelo Município, entrou em funcionamento desde o início de abril, um investimento da autarquia para reforçar a prontidão na resposta de socorro às populações e de defesa dos seus bens.

O Presidente da Câmara, Bruno Ferreira, presidiu posteriormente à Cerimónia de Tomada de Posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, onde agradeceu a todas as pessoas que ao longo dos últimos 98 anos deram o melhor de si à Associação e desejou os maiores sucessos para o novo mandato que irá coincidir com a celebração do centenário da Associação.